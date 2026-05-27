Bergamo spalla a spalla con l’Ucraina | firmata a Kiev una lettera d’intenti con le città ucraine di Chernivtsi e Zaporizhzhia

Il Comune di Bergamo ha firmato a Kiev una lettera d’intenti con le città ucraine di Chernivtsi e Zaporizhzhia, rafforzando così le relazioni di cooperazione internazionale e solidarietà con l’Ucraina. La firma è avvenuta durante un incontro ufficiale tra rappresentanti delle amministrazioni. La decisione segue altre iniziative di collaborazione tra le città coinvolte, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici degli accordi.

Il Comune di Bergamo compie un nuovo passo sul fronte della cooperazione internazionale e della solidarietà verso l’ Ucraina. Martedì 26 maggio, a Kiev, nell’ambito della IV Conferenza internazionale dei Comuni e delle Regioni per la partnership, la resilienza e la ricostruzione, è stata sottoscritta una lettera d’intenti tra il capoluogo orobico e le città ucraine di Chernivtsi e Zaporizhzhia nell’ambito del progetto “Shoulder to Shoulder” (“Spalla a spalla”). L’intesa punta ad avviare un percorso di collaborazione istituzionale, culturale, educativa e sociale tra le comunità coinvolte, con l’obiettivo di rafforzare relazioni fondate sulla solidarietà, sul dialogo e sulla cooperazione tra territori europei. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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