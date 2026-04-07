Bergamo in Ucraina | missione giustizia riparativa a Chernivtsi

La sindaca di Bergamo partirà tra l’8 e il 10 aprile per Chernivtsi, in Ucraina, dove prenderà parte a un evento internazionale dedicato alle città riparative. La visita si inserisce in un contesto di incontri tra rappresentanti di diverse città impegnate in iniziative di giustizia riparativa. La delegazione bergamasca sarà presente per discutere di progetti e scambiare esperienze in questa materia.

La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, si recherà a Chernivtsi, in Ucraina, tra l’8 e il 10 aprile per partecipare a un evento internazionale dedicato alle città riparative. L’obiettivo del viaggio è integrare la giustizia riparativa nei processi amministrativi e culturali, favorendo l’interscambio di modelli gestionali tra le due realtà urbane. Il programma della visita prevede la partecipazione alla conferenza interdisciplinare intitolata Città riparative: esperienza mondiale e opportunità per l’Ucraina. Questo impegno rappresenta l’evoluzione di un progetto che l’amministrazione comunale di Bergamo persegue da diversi anni per trasformare l’approccio alla gestione del bene comune e della giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo in Ucraina: missione giustizia riparativa a Chernivtsi Giustizia, al Tribunale di Monza accelera la giustizia alternativa. Non quella riparativaMonza, 13 gennaio 2026 – Al Tribunale di Monza nel settore penale raddoppiate le archiviazioni, anche su richiesta della pubblica accusa, dopo la... Vademecum sulla giustizia riparativa a scuola. ScaricaIl Vademecum sulla giustizia riparativa a scuola costituisce uno strumento di orientamento culturale e operativo volto a supportare le istituzioni...