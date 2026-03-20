Kelly Doualla correrà con la Nazionale Italiana maggiore ai Mondiali Indoor. A 16 anni e 121 giorni, prenderà parte alla batteria in una gara di corsa, affiancando la Campionessa Olimpica. La sua presenza è prevista in una delle batterie, con orario e corsia ancora da definire. Le avversarie e il programma completo saranno comunicati prima della competizione.

Kelly Doualla si apprestare a debuttare con la Nazionale Italiana maggiore: a 16 anni e 121 giorni, sarà l’azzurra più giovane di sempre a esordire in campo internazionale, forte di un talento cristallino e di una caratura tecnica già messa in evidenza con prestazioni rimarchevoli tra gli Europei U18 e gli EYOF, dove ha trionfato nitidamente sui 100 metri contro avversarie ben più grandi. La lombarda punta a essere protagonista ai Mondiali Indoor e a Torun (Polonia) si cimenterà sui 60 metri, distanza dove vanta un personale di 7.19 siglato lo scorso anno e in cui in questa stagione si è espressa in 7.21. L’obiettivo è quello di fare esperienza, ma l’allieva di Walter Monti ha tutte le carte in regola per provare a farsi strada nella giornata di sabato 21 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kelly Doualla spalla a spalla con la Campionessa Olimpica ai Mondiali Indoor! Quando corre la batteria, orario, avversarie, corsia

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