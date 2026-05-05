Il 31 maggio la 22esima edizione del Bergamo Historic Grand Prix

Il 31 maggio si terrà la 22esima edizione del Bergamo Historic Grand Prix, che si svolgerà sul circuito delle Mura. Attualmente sono state registrate 80 vetture e 50 moto iscritte, con partecipanti provenienti da diversi paesi. L’evento si prepara a richiamare appassionati e appassionate di motori da varie nazioni. La manifestazione si svolgerà lungo il circuito che attraversa le antiche mura della città, coinvolgendo numerosi appassionati di auto e motociclette storiche.

L’APPUNTAMENTO. Sul circuito delle Mura: «Contiamo già 80 vetture e 50 moto iscritte, con partecipanti provenienti da diverse nazioni». Più di 130 autovetture e motociclette storiche stanno già scaldando i motori in vista del Bergamo Historic Gran Prix. La 22esima edizione della corsa è in programma domenica 31 maggio quando sul circuito delle Mura, definito «sublime» dal mitico Tazio Nuvolari, che nel 1935 vinse con l’Alfa Romeo P3 l’unica edizione del gran premio cittadino. La conferenza stampa di presentazione della manifestazione, aperta da Francesca Vitali, che ha fatto gli onori di casa accogliendo gli ospiti nel concept store della...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il 31 maggio la 22esima edizione del Bergamo Historic Grand Prix Notizie correlate Fioretto in Coppa del Mondo a Istanbul, Grand Prix di Incheon per la sciabola: 48 azzurri in pedana nel weekend del 1° maggioIl fioretto a Istanbul e la sciabola a Incheon saranno le due armi protagoniste del prossimo weekend internazionale con 48 atleti italiani... Grand Prix Napoli: 5 talenti del Nettuno guidano la BasilicataCinque nuotatori dell’ASD Nettuno vestiranno la maglia della rappresentativa lucana durante il Grand Prix Città di Napoli, previsto per il 9 e 10... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il 31 maggio la 22esima edizione del Bergamo Historic Grand Prix; Il Circuito delle Mura pronto a ospitare Bergamo Historic Grand Prix. Si corre il 31 maggio; bghistoric - Terzo Tempo Sport Magazine; Trump, lo sgarbo alla regina Camilla: cosa ha combinato il presidente. Il 31 maggio la 22esima edizione del Bergamo Historic Grand PrixSul circuito delle Mura: «Contiamo già 80 vetture e 50 moto iscritte, con partecipanti provenienti da diverse nazioni». ecodibergamo.it Bergamo Historic Gran Prix 2026: il 31 maggio auto e moto storiche protagoniste sul Circuito delle MuraL’appuntamento con il Bergamo Historic Gran Prix 2026, in programma domenica 31 maggio, si avvicina al ritmo delle numerose iscrizioni che in queste settimane stanno ricevendo gli organizzatori. Come ... motorionline.com Procede speditamente il conto alla rovescia verso il Bergamo Historic Gran Prix 2026, in programma domenica 31 maggio. E date le iscrizioni già pervenute numerose, i termini quasi agli sgoccioli e considerata la limitatezza dei posti disponibili: 80 auto tra An - facebook.com facebook