Bergamo accelera sulla circolarità | una banca dei materiali per riutilizzare gli scarti dei cantieri

Bergamo apre una “banca dei materiali” per riutilizzare gli scarti dei cantieri, puntando a favorire l’economia circolare. La città ha stanziato fondi per interventi su edilizia, alimentazione e beni di consumo, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e promuovere il riciclo. La misura prevede l’uso di materiali recuperati e il sostegno a pratiche sostenibili nel settore edilizio e alimentare. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sui tempi di attuazione.

Bergamo. Palazzo Frizzoni punta su edilizia, alimentazione e beni di consumo per accelerare la transizione verso l’economia circolare. La Giunta comunale ha approvato la Strategia di Economia Circolare per la città, uno dei pilastri del Climate City Contract con cui Bergamo punta alla neutralità climatica entro il 2030. Il documento nasce da un percorso avviato nel 2021 con la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Circular City Centre (C3), attraverso un’analisi del sistema produttivo cittadino e dei flussi di materiali, rifiuti ed emissioni per individuare gli ambiti in cui investire per ottimizzare l’economia circolare e ridurre la quota di rifiuti non recuperabili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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