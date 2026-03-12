Guerra boom dei prezzi | +20% sui costi dei materiali Ora è allarme cantieri

Il settore edile sta affrontando un aumento dei costi, con i prezzi dei materiali che sono cresciuti del 20% in pochi giorni. Le tensioni sui trasporti e sui cantieri sono legate al conflitto in Iran, che ha influenzato i costi delle materie prime, in particolare il ferro. Questa situazione sta creando preoccupazione tra gli operatori del settore.

L'allarme di Cna Costruzioni Firenze: "Rincari improvvisi e non giustificati sui materiali, servono tavoli di monitoraggio" Dai trasporti ai cantieri: le tensioni legate al conflitto in Iran iniziano a spingere in alto anche i prezzi dei materiali da costruzione, con il ferro che in pochi giorni "è salito del 20%". A segnalarlo a Cna, da cui arriva il grido d'allarme, sono imprese e operatori del settore, che parlano di "aumenti improvvisi su diversi materiali utilizzati nei cantieri". Tra i prodotti più colpiti, oltre al ferro, anche conglomerato bituminoso e membrane, con rincari che oscillerebbero tra il +18% e il +20%. Ancora più incerto il mercato di acciaio, tubazioni e raccordi in Pvc.