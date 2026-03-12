Guerra boom dei prezzi | +20% sui costi dei materiali Ora è allarme cantieri

Da firenzetoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore edile sta affrontando un aumento dei costi, con i prezzi dei materiali che sono cresciuti del 20% in pochi giorni. Le tensioni sui trasporti e sui cantieri sono legate al conflitto in Iran, che ha influenzato i costi delle materie prime, in particolare il ferro. Questa situazione sta creando preoccupazione tra gli operatori del settore.

L'allarme di Cna Costruzioni Firenze: "Rincari improvvisi e non giustificati sui materiali, servono tavoli di monitoraggio" Dai trasporti ai cantieri: le tensioni legate al conflitto in Iran iniziano a spingere in alto anche i prezzi dei materiali da costruzione, con il ferro che in pochi giorni “è salito del 20%”. A segnalarlo a Cna, da cui arriva il grido d'allarme, sono imprese e operatori del settore, che parlano di “aumenti improvvisi su diversi materiali utilizzati nei cantieri”. Tra i prodotti più colpiti, oltre al ferro, anche conglomerato bituminoso e membrane, con rincari che oscillerebbero tra il +18% e il +20%. Ancora più incerto il mercato di acciaio, tubazioni e raccordi in Pvc. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Prezzi dei materiali in aumento, l’allarme dei costruttori: “Cantieri a rischio”LECCE - L’aumento dei prezzi di alcune materie prime utilizzate nell’edilizia sta già mettendo sotto pressione i cantieri con possibili ripercussioni...

Costi dei materiali in aumento, l'allarme dell'Ance: "Servono interventi urgenti"A lanciare l’allarme è Ance Forlì-Cesena, che chiede "interventi urgenti per contrastare gli effetti speculativi legati alle tensioni geopolitiche"...

Tutto quello che riguarda Guerra boom dei prezzi 20 sui costi dei...

Temi più discussi: Come l’ennesima guerra sta già cambiando le nostre vite: boom dei prezzi dell’energia; Iran, boom dei prezzi biglietti aerei con aumento costo carburante; Iran, la guerra spinge la speculazione: boom dei prezzi per i voli privati da Dubai; Iran, l’alto prezzo della guerra. Navi, il boom delle assicurazioni: Costo lievitato di dieci volte.

Guerra in Iran, boom di italiani che disdicono i viaggi: oltre 222 milioni bruciatiAgenzie di viaggio italiane in difficoltà: viaggi di Pasqua a rischio e prenotazioni congelate. La crisi del Golfo spinge anche il caro voli e costa al turismo mondiale oltre 600 milioni di dollari al ... panorama.it

Iran, il prezzo dei biglietti aerei sale con l'aumento del costo del carburanteIl prezzo dei biglietti aerei è in salita a causa dell'aumento del costo del carburante legato alla guerra in Iran. Diverse compagnie aeree stanno infatti annunciando un incremento delle tariffe dei v ... tg24.sky.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.