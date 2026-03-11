Prezzi dei materiali in aumento l’allarme dei costruttori | Cantieri a rischio

A Lecce, i costruttori segnalano che l’aumento dei prezzi di alcune materie prime per l’edilizia sta creando difficoltà nei cantieri. Le imprese del settore si trovano a dover affrontare costi più elevati, con possibili conseguenze sulla loro stabilità finanziaria. La situazione sta attirando l’attenzione di chi lavora nel settore, preoccupato per le ripercussioni future.

LECCE - L’aumento dei prezzi di alcune materie prime utilizzate nell’edilizia sta già mettendo sotto pressione i cantieri con possibili ripercussioni sulla sostenibilità economica delle imprese del settore. A segnalarlo è Ance Lecce, attraverso una nota stampa.Acciaio, cemento, rame e bitume. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

