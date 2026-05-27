Il 6 giugno alle 16, a Benevento, si terrà l’incontro “Le parole dell’uguaglianza” promosso dall’associazione Più Uno Campania. L’evento si svolgerà al Csv di viale Mellusi e vedrà come ospite Ernesto Maria Ruffini. La discussione si concentrerà su temi di partecipazione, ascolto e impegno civile nei territori. L’iniziativa mira a promuovere il confronto su questioni legate all’uguaglianza e alla partecipazione civica.

L’associazione Più Uno Campania promuoverà sabato 6 giugno a Benevento, alle ore 16.30, presso il Centro Servizi per il Volontariato di viale Mellusi 68, un incontro con Ernesto Maria Ruffini, avvocato, scrittore e fondatore dei Comitati Più Uno. Tema dell’iniziativa sarà: “Le parole dell’uguaglianza”. L’incontro sarà introdotto da Ettore Rossi, fondatore del Comitato Più Uno Benevento 1 e componente del Comitato regionale organizzativo di Più Uno della Campania. “All’incontro di Benevento porteranno il loro contributo – spiega Ettore Rossi – i promotori e aderenti dei Comitati Più Uno che si stanno radicando anche nel Sannio, declinando alcune parole chiave legate all’uguaglianza. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, Ernesto Maria Ruffini ospite dell’incontro “Le parole dell’uguaglianza”

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