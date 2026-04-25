Chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa | Matilde Eleonora e Diego

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati da 25 anni, il loro matrimonio è stato celebrato il 11 luglio. Hanno tre figli: Matilde, nata nel 2002, Eleonora, nata nel 2004, e Diego, nato nel 2009. La coppia ha iniziato a lavorare insieme a Tele+, ora Sky, circa 27 anni fa. I figli di loro sono cresciuti in un ambiente legato al mondo della televisione e dello sport.

Insieme da 27 anni, la loro lunga storia nasce quando lavoravano a Tele+ (oggi Sky). Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati il 11 luglio di 25 anni fa e hanno tre figli: Matilde (2002), Eleonora (2004) e Diego (2009). Una bellissima famiglia anche se non mancano i battibecchi come capita puntualmente ogni anno durante la preparazione dell’albero di Natale. “Lui le vuole colorate, io bianche o dorate” – ha raccontato la conduttrice televisiva rivelando – “alla fine vince Fabio, lo diverte di più l’atmosfera pop, diciamo pure kitsch”. Chi sono i figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Sulla primogenita Matilde i due genitori hanno raccontato che sta cercando di farsi conoscere ed apprezzare nell’industria discografica.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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