Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati e hanno due figli. La conduttrice è nota per aver condotto programmi come Cotto e mangiato, I menù di Benedetta e Bake Off Italia, oltre a essere autrice di libri di cucina. In un’intervista, entrambi hanno raccontato che i primi mesi del loro rapporto sono stati caratterizzati da un’assenza di manifestazioni fisiche, come baci, e hanno iniziato a frequentarsi senza queste dimostrazioni iniziali di affetto.

Fabio Caressa è il marito di Benedetta Parodi, volto noto di programmi come Cotto e mangiato, I menù di Benedetta e Bake off Italia, nonché autrice di molti libri di cucina. Il primo incontro tra i due è avvenuto proprio nei corridoi di Tele +: lei stagista, lui giornalista, per ottenere il primo appuntamento ha dovuto insistere un bel po’. Ma la scintilla non tarda a scoccare e i due vanno a convivere ben presto. L’amore fra Benedetta Parodi e Fabio Caressa è nato parlando, come ricordano nell’intervista a Repubblica. « Siamo usciti un paio di mesi senza neanche baciarci », ricorda lui. Un dialogo ostinato che continua da quasi trent’anni e che oggi li porta a condurre insieme L’amore è cieco?, il reality-esperimento sociale di Netflix.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Come si sono conosciuto Benedetta Parodi e il marito Fabio Caressa? “Siamo usciti un paio di mesi senza neanche baciarci”

BENEDETTA PARODI E FABIO CARESSA SPIEGANO L'AMORE È CIECO: ITALIA

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