Ben Whittaker | campione o clown?

Da gazzetta.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ben Whittaker, pugile inglese, è al centro di un dibattito tra tifosi e critici. Con tecniche e gioco di gambe di alto livello, ha anche mostrato atteggiamenti provocatori e comportamenti irridenti sui social media. La sua presenza online e le sue azioni in campo hanno portato a opinioni contrastanti, con alcuni che lo vedono come un campione e altri come un clown. La sua figura suscita discussioni tra chi apprezza le sue capacità e chi critica il suo modo di comportarsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Avete presente quei film cosiddetti "di cassetta", che più il pubblico mostra di apprezzarli e più la critica li stronca? Ecco, in questo caso non siamo al cinema; il problema è che secondo qualcuno, o più di qualcuno, siamo al circo, quando si parla di Ben Whittaker. Parlare di Ben Whittaker significa separare due piani che oggi nello sport sono sempre più intrecciati: il pugile e il personaggio. In un certo senso, vista la debordante apparenza del suo modo di stare sul ring, lui è il “villain” perfetto per l’era social: non tanto perché incarna il cattivo della situazione, quanto perché è uno che ingenera fastidio nell'avversario e nei suoi sostenitori, con le sue plateali provocazioni e le modalità irridenti che connotano la sua strategia difensiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ben whittaker campione o clown
© Gazzetta.it - Ben Whittaker: campione o clown?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Moment Ben Whittaker Stopped Clowning and Started Destroying

Video The Moment Ben Whittaker Stopped Clowning and Started Destroying

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Essenza del clown". Spettacoli e laboratori

Spazio Mantica. Due bravi clown. Ma improbabiliOggi nello spazio Mantica si svolge uno spettacolo circense con due clown, descritti come bravi ma improbabili.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web