Ben Whittaker | campione o clown?

Ben Whittaker, pugile inglese, è al centro di un dibattito tra tifosi e critici. Con tecniche e gioco di gambe di alto livello, ha anche mostrato atteggiamenti provocatori e comportamenti irridenti sui social media. La sua presenza online e le sue azioni in campo hanno portato a opinioni contrastanti, con alcuni che lo vedono come un campione e altri come un clown. La sua figura suscita discussioni tra chi apprezza le sue capacità e chi critica il suo modo di comportarsi.

Avete presente quei film cosiddetti "di cassetta", che più il pubblico mostra di apprezzarli e più la critica li stronca? Ecco, in questo caso non siamo al cinema; il problema è che secondo qualcuno, o più di qualcuno, siamo al circo, quando si parla di Ben Whittaker. Parlare di Ben Whittaker significa separare due piani che oggi nello sport sono sempre più intrecciati: il pugile e il personaggio. In un certo senso, vista la debordante apparenza del suo modo di stare sul ring, lui è il “villain” perfetto per l’era social: non tanto perché incarna il cattivo della situazione, quanto perché è uno che ingenera fastidio nell'avversario e nei suoi sostenitori, con le sue plateali provocazioni e le modalità irridenti che connotano la sua strategia difensiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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The Moment Ben Whittaker Stopped Clowning and Started Destroying

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