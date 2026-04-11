Spazio Mantica Due bravi clown Ma improbabili

Oggi nello spazio Mantica si svolge uno spettacolo circense con due clown, descritti come bravi ma improbabili. Lo spettacolo prevede un intrattenimento divertente, con momenti in cui il pubblico sarà chiamato in causa, contribuendo all’andamento della performance. La rappresentazione si concentra su figure clown che, pur essendo descritti come strampalati, portano un’energia vivace e coinvolgente per tutti i presenti.

Oggi due strampalati circensi portano in scena uno spettacolo esilarante dove l’aiuto del pubblico sarà fondamentale. "L’eleganza, il sudore, il podismo della bascula. La leggerezza del trapezio, la grazia, il pericolo dell’acrobatica di coppia e poi. esplosioni di giubilo, scoppi di gioia, deflagrazioni di gigantevolgaietudine e infine un enorme finale!". Con queste premesse travolgenti, lo spazio Mantica (in via Cere 13, a Grosseto) si prepara ad accogliere l’appuntamento di oggi (inizio alle 18) dal titolo “Gigantevolgaietudine” e acrobazie (im)possibili“ che avrà sul palco “El trio churro”. "L’opera – dicono gli organizzatori – si presenta come un irriverente ed energico omaggio al mondo della pista rotonda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spazio Mantica. Due bravi clown. Ma improbabili Leggi anche: ’Rizoma’ nello spazio Mantica. La vita scorre su un filo che tiene uniti i nostri legami Il teatro torna in bottega: a Sant'Agabio arrivano Rhum & Cola, due clown fuori dall'ordinarioPortare l'arte nei luoghi della vita quotidiana, rompendo gli schemi dei palcoscenici tradizionali.