Uno spettacolo e un laboratorio per un fine settimana all’insegna della creatività, del sorriso e della condivisione intergenerazionale. Venerdì 15 e sabato 16 maggio, la frazione di Bellavista, nel Comune di Poggibonsi, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto grazie al progetto " Essenza del Clown ", un’iniziativa curata da Teresa BrunoCie Bruboc dedicata a bambini e adulti. L’intento del percorso è quello di valorizzare il corpo, risvegliare l’istinto al gioco e abbattere le barriere tra generazioni attraverso il linguaggio universale della comicità non verbale. Un’occasione unica per grandi e piccoli di esplorare la propria gestualità naturale e far germogliare il "clown" che è in ognuno di noi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Essenza del clown". Spettacoli e laboratori

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