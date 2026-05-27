Martedì 26 maggio è andata in onda l’ultima puntata stagionale di Belve Crime, lo spin-off condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione ha presentato testimonianze dirette di persone coinvolte in vicende di cronaca giudiziaria, offrendo approfondimenti sui fatti di attualità e sui processi. La puntata ha concluso la stagione con racconti e ricostruzioni di episodi giudiziari reali, senza interventi di commento o analisi.

Martedì 26 maggio è andata in onda l’ultima puntata stagionale di Belve Crime, lo spin-off condotto da Francesca Fagnani che racconta vicende di cronaca giudiziaria attraverso le testimonianze di chi quei fatti li ha vissuti in prima persona o ne è stato protagonista. Nel corso della serata si sono seduti sullo sgabello Mirko Ricci, ex pugile condannato per il sequestro di un bambino, Soter Mulè, condannato per omicidio colposo dopo la morte di Paola Caputo durante un gioco erotico estremo, e Daniele Ughetto Piampaschet, detenuto per l’omicidio di Anthonia Egbuna e da sempre dichiaratosi innocente. Tre vicende diversissime tra loro, ma unite da un elemento comune: il rapporto complicato con la colpa, con la giustizia e con il modo in cui le storie sono state restituire all’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve Crime, cos’è successo nella puntata del 26 maggio

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BELVE CRIME - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026 SU RAI DUE

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No ma questo che sta parlando con la Fagnani a Belve Crime sta delirando così tanto che lei manco gli risponde più x.com

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