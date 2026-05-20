Belve Crime cos’è successo nella puntata del 19 maggio

Il 19 maggio è andata in onda un’altra puntata di Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani. Si tratta di uno spin-off di Belve, dedicato a raccontare storie legate al male e alle persone che ne sono state coinvolte. La trasmissione approfondisce eventi e personaggi legati a situazioni criminali, con un focus su fatti e testimonianze. La puntata si inserisce in una serie che analizza casi e vicende legate alla cronaca nera.

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Continuano le puntate di Belve Crime, il programma di Francesca Fagnani, spin-off di Belve, che racconta il male e chi l’ha conosciuto. Un ciclo di interviste con colpevoli, protagonisti o testimoni chiave di vicende di cronaca nera. Ospiti della puntata del 19 maggio, Raffaele Sollecito imputato insieme ad Amanda Knox per il delitto di Meredith Kercher, assolto nel 2015 in via definitiva. In studio anche Teresa Potenza, ex compagna di un boss della criminalità organizzata foggiana e testimone chiave in un’operazione che ha consentito centinaia di arresti. Infine Francesca Fagnani ha intervistato Alessandra Giudicessa, conosciuta dal grande pubblico per aver recitato in Come un gatto in tangenziale, insieme alla sorella gemella. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belve Crime, cos’è successo nella puntata del 19 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL CASO PISTORIUS: COSÈ SUCCESSO QUELLA NOTTE Sullo stesso argomento Belve Crime, cos’è successo nella puntata del 5 maggioFrancesca Fagnani è tornata con Belve Crime, spin off del suo celebre programma, dove a parlare non sono personaggi noti, ma uomini e donne che hanno... Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2: ospiti della puntata del 19 maggioTutto pronto per una nuova puntata di Belve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani che riporta in studio alcuni dei più noti... Mai sentito pronunciare Bastogi per come è scritto. A Roma è BASTOGGI, con sedici gi. E comunque l’intensità di Elisa True Crime nel presentare la gemella ladra con la stessa drammaticità destinata al caso Sollecito, adoro. #Belve #BelveCrime x.com Raffaele Sollecito a Belve Crime: Ancora oggi molti mi considerano colpevole reddit Belve Crime, cos’è successo nella puntata del 19 maggioContinuano le puntate di Belve Crime, il programma di Francesca Fagnani, spin-off di Belve, che racconta il male e chi l’ha conosciuto. Un ciclo di interviste con colpevoli, protagonisti o testimoni c ... dilei.it Belve Crime: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 maggio 2026Belve Crime: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi su Rai 2, 19 maggio 2026 con Francesca Fagnani dalle 21.20. Le info ... tpi.it