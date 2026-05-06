Belve Crime cos’è successo nella puntata del 5 maggio

Il 5 maggio è andata in onda una nuova puntata di Belve Crime, lo spin off del programma condotto da Francesca Fagnani. In questa edizione, sono stati intervistati uomini e donne che hanno avuto incontri con situazioni criminali reali, senza coinvolgimento di personaggi pubblici. La trasmissione si concentra su storie di persone che hanno affrontato il male, offrendo uno sguardo diretto su esperienze di vita legate al mondo del crimine.

Francesca Fagnani è tornata con Belve Crime, spin off del suo celebre programma, dove a parlare non sono personaggi noti, ma uomini e donne che hanno incontrato il male, quello vero. C’è chi ha commesso un reato, chi ne è stato accusato anche se ingiustamente, o chi ne è stato testimone, suo malgrado. Tre i protagonisti della serata di martedì 5 maggio: Roberto Savi, ex poliziotto e capo della Banda della Uno Bianca, che per trentadue anni è rimasto in silenzio; Katharina Miroslawa, condannata per il “giallo di Parma” e Rina Bussone, figura chiave nell’inchiesta sull’uccisione di Fabrizio Piscitelli. Roberto Savi, un silenzio lungo 32 anni.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belve Crime, cos’è successo nella puntata del 5 maggio Notizie correlate Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2: ospiti della prima puntata del 5 maggioBelve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani che riporta in studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera che... Belve Crime: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 5 maggio 2026Belve Crime: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 5 maggio 2026 Questa sera, martedì 5 maggio 2026, va in onda su Rai 2 Belve Crime,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torna Belve Crime, stasera su Rai 2: gli ospiti della prima puntata; Belve Crime 2 - Anteprima Belve Crime - Katharina Miroslawa - Video; Anticipazioni Belve Crime 2026, gli ospiti e i casi di cronaca del 5 maggio; Belve Crime su Rai 2 con Francesca Fagnani: i casi di cronaca del 5 maggio. Belve Crime, cos’è successo nella puntata del 5 maggioBelve Crime è tornato con una nuova serie di interviste: Francesca Fagnani tra momenti di tensione e grandi difficoltà ... dilei.it Omicidio Carlo Mazza: cos’è successo | Le indagini e i processi contro l’amante Katharina MiroslawaL'omicidio di Carlo Mazza a Belve Crime, cos'è successo: la morte, le indagini, i processi e il ruolo dell'amante Katharina Miroslawa ... ilsussidiario.net Il capo della banda a “Belve Crime”: «Gli apparati ci chiesero di uccidere Capolungo perché ex 007. Ci garantivano protezione, potevamo muoverci». I delitti della Uno Bianca rivendicati da Falange Armata, la stessa sigla dell’omicidio Mormile, delle stragi con - facebook.com facebook Il capo della Uno bianca a #Belve Crime: “Dietro di noi c’erano i servizi, a Roma parlavo con loro”. Poteva dirlo al processo x.com