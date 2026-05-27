Sono stati raccolti 50.000 volti di Miss Italia per analizzare come siano cambiate le caratteristiche di bellezza nel tempo. I dati mostrano che i canoni estetici si sono evoluti, lasciando da parte le proporzioni classiche e i modelli tradizionali. L’analisi fotografa un mutamento negli standard di bellezza, influenzato dall’epoca storica e dai cambiamenti culturali.

Sarà anche nell’occhio di chi guarda, ma quando parliamo di bellezza l’epoca storica conta, eccome. Dimenticate però i canoni della statuaria classica e le proporzioni di Fibonacci. “La bellezza è contemporanea se stessa, nel tempo si modifica in base alla società, alla cultura. Ebbene, attraverso una misurazione unica nel suo genere che ha coinvolto oltre 50mila candidate al concorso di Miss Italia, analizzandone i volti per due decenni, abbiamo indagato un’intera etnia, riuscendo a individuare le caratteristiche e l’evoluzione della bellezza mediterranea ”. Parola di Raoul D’Alessio, docente dell’Università Cattolica di Roma, promotore della ‘Ricerca sull’attrattività facciale tra scienza, percezione e benessere’ realizzata in collaborazione con Miss Italia e presentata all’Ordine dei medici di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bellezza e scienza, 50mila volti di Miss Italia ne svelano l’evoluzione

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