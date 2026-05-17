MISS ITALIA 2026 | Federica Gallo di Udine è Miss Rose Profumi e Sapori

Federica Gallo, diciotto anni di Udine, ha vinto il titolo di “Miss Rose, Profumi e Sapori” durante la cerimonia svoltasi ieri a Santa Maria La Longa. La giovane, studentessa di amministrazione finanza e marketing, ha conquistato il riconoscimento nell’ambito dell’ottantasettesima edizione di “Miss Italia”. Oltre alla passione per lo studio, Gallo si dedica alle arti marziali. La competizione ha visto la partecipazione di diverse concorrenti provenienti dalla regione.

Federica Gallo, diciotto anni di Udine, studentessa di amministrazione finanza e marketing con la passione delle arti marziali si è aggiudicata ieri a Santa Maria La Longa (Ud) il titolo di “Miss Rose, Profumi e Sapori” valido per l’ottantasettesima edizione di “Miss Italia”. La selezione si è svolta in occasione di “Rose, Profumi e Sapori” evento organizzato dalla Pro Tissano e dal Comune di Santa Maria La Longa e, con Federica, sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Givova” Asia Braini, diciannove anni di Trieste, studentessa di relazioni pubbliche e al terzo posto con il titolo di “Miss Framesi” Irene Cardillo, ventotto anni, impiegata di Palmanova (Ud). 🔗 Leggi su Udine20.it

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