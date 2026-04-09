Una cantante sta affrontando un procedimento legale per aver utilizzato il nome “Miss Italia” come titolo del suo nuovo album, in uscita domani. L’azione legale è stata avviata dal gestore del concorso di bellezza, che accusa la cantante di aver fatto un uso non autorizzato del marchio. La questione riguarda l’impiego del nome del celebre evento in un progetto musicale in fase di pubblicazione.

Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 San Marino Song Contest 2026: Dolcenera e Rosa Chemical in gara. Chi andrà all’ESC? Classifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Tutto è pronto per l’uscita del nuovo album di Ditonellapiaga, prevista domani (10 aprile): dovrebbe chiamarsi Miss Italia. Ma il condizionale è d’obbligo, poiché lo storico concorso di bellezza ha trascinato in tribunale la cantante per uso indebito della denominazione Miss Italia, che non solo dà il nome al disco ma anche a uno dei brani presenti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Miss Italia porta in tribunale Ditonellapiaga per “uso indebito” del titolo dello storico concorso di bellezza

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