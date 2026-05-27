' Bellezza e memoria come cura' all' Archivio di Stato

Giovedì 28 maggio alle 18:00, l’Archivio di Stato di Pisa ospita un incontro intitolato “Bellezza e memoria come cura”. L’evento è organizzato con la Casa di Cura San Rossore e si svolge nella sede di Lungarno Mediceo.

L’Archivio di Stato di Pisa e la Casa di Cura San Rossore promuovono un incontro culturale dal titolo “Bellezza e memoria come cura”, che si terrà giovedì 28 maggio alle ore 18:00 nella sede dell’Archivio in Lungarno Mediceo. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.L’iniziativa parte dalla volontà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andria, 27 gennaio: un Albero della Memoria e la stele commemorativa allintero del Camposanto

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Aspettando il 25 aprile”, un viaggio musicale nella memoria collettiva all'Archivio di Stato

Ugl, memoria storica e patrimonio documentale del sindacato entrano nell’Archivio Centrale dello StatoIn occasione del 76mo anniversario dell’organizzazione sindacale, si è tenuta una cerimonia presso l’Archivio Centrale dello Stato.

Temi più discussi: Archivio Diocesano Fabriano, Martina Cerioni: Vi presento Archivissima- La Notte degli Archivi; A Bagheria l’appuntamento finale di Animaphix Memorie Audiovisive. Ospiti gli attori Justin De Vivo, Luca Petrini e lo scrittore e critico cinematografico Emiliano Morreale.; Palazzo del Senato a Milano sede di archivio di Stato, luogo di nuove relazioni e connessioni della città; Notte dei Musei 2026.

SIDA SAS DI DARIO CAPPELLATO - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il foglio di calcolo come strumento dovrebbe essere messo da parte, il nuovo modo di lavorare con i dati dovrebbe essere con un vero database o un data warehouse, e i professionisti dovrebbero iniziare a essere semi-formati in competenze tecniche. : r/unpo reddit

L’archivio come organismo: Dayanita Singh e la memoria viva di VeneziaL’Archivio di Stato di Venezia, con i suoi chilometri di scaffalature che custodiscono i segreti della Serenissima, è per definizione uno di questi templi della conservazione. Eppure, con la mostra ... exibart.com

Giorno della memoria, come gli Archivi di Stato raccontano la Shoah e le persecuzioni razzialiMostre, incontri, percorsi didattici e attività di divulgazione rivolte a cittadini, studenti e studiosi per riflettere sulle conseguenze delle leggi razziali, sulle vite spezzate dalla persecuzione e ... ilsole24ore.com