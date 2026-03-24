Ugl memoria storica e patrimonio documentale del sindacato entrano nell’Archivio Centrale dello Stato

In occasione del 76mo anniversario dell’organizzazione sindacale, si è tenuta una cerimonia presso l’Archivio Centrale dello Stato. Durante l’evento, sono stati presentati documenti e materiali che rappresentano la memoria storica e il patrimonio documentale del sindacato. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti e addetti ai lavori, con l’obiettivo di valorizzare e preservare la storia dell’organizzazione nel tempo.

Come descrive e argomenta Italpress, si è svolta presso l’Archivio Centrale dello Stato, l’iniziativa “La nostra storia in un archivio”, organizzata in occasione del 76mo anniversario dell’Ugl. Al centro dell’evento la presentazione del Fondo Cisnal Ugl, depositato presso l’Archivio e riconosciuto come patrimonio di interesse storico nazionale. Ugl, il patrimonio documentale entra ufficialmente nell’Archivio Centrale dello Stato. «Il riconoscimento del patrimonio documentale e fotografico dell’Ugl come patrimonio di interesse storico nazionale rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio», ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ugl, memoria storica e patrimonio documentale del sindacato entrano nell’Archivio Centrale dello Stato Articoli correlati Campionati del Patrimonio 2026, sarà l’Archivio di Stato di Caserta ad ospitare la selezione campanaTempo di lettura: 4 minutiL’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte (Anisa aps) promuove e organizza la XX edizione dei Campionati (ex... L'Archivio della Biennale di Venezia: dalla memoria storica a un nuovo ponte artistico con la CinaCe ne parla Debora Rossi, che ci parla anche di un importante progetto, in collaborazione con la China Academy of Art, che coinvolgerà gli artisti... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Archivio Centrale Argomenti discussi: UGL, 76° anniversario, La nostra storia in un archivio il 24 marzo all’Archivio Centrale dello Stato. 76anni UGL. Capone, Leader UGL: Celebriamo una storia di battaglie e impegno al servizio dei lavoratoriOggi celebriamo un traguardo importante: i 76 anni della UGL, nata il 24 marzo 1950. Una storia lunga e significativa, fatta di impegno, di battaglie e ... affaritaliani.it Domani, 24 marzo, all’Archivio Centrale dello Stato, UGL presenta La nostra storia in un archivioMartedì 24 marzo, alle ore 10.30, presso l’Archivio Centrale dello Stato, si terrà l’evento dal titolo La nostra storia in un archivio, organizzato dal Sindacato UGL. Riconosciuto dall’Archivio Cent ... meridiananotizie.it