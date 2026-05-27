Belen Rodriguez è stata vista baciare un uomo misterioso alla Terrazza Aperol. La showgirl, nota per il suo stato di single, sembra aver iniziato una relazione. L’incontro è stato osservato e documentato da alcuni presenti, che hanno condiviso le immagini sui social. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le immagini indicano un possibile nuovo legame sentimentale. La relazione non è stata ancora commentata pubblicamente.

Sembra proprio che il lungo periodo di single dichiarato da Belen Rodriguez stia per trasformarsi in un nuovo capitolo sentimentale. O forse no. Dipende da come si guarda la situazione. La showgirl argentina, dopo aver rivendicato con orgoglio la propria solitudine durata ben due anni, è stata avvistata in atteggiamenti inequivocabilmente intimi con un uomo misterioso. E questa volta non si è trattato di semplici voci di corridoio: i baci ci sono stati, pubblici, ripetuti, senza alcun tentativo di nascondersi. La scena si è consumata alla Terrazza Aperol, location iconica nel cuore di Milano con vista mozzafiato sul Duomo, durante la festa di presentazione del disco di Samurai Jay. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Belen Rodriguez non è più single? Chi è l’uomo misterioso che ha baciato alla Terrazza Aperol

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belen Rodriguez Nuove Voci su una Relazione Misteriosa

Notizie e thread social correlati

Belen Rodriguez non è più single: baci e atteggiamenti intimi con un uomo misteriosoDurante un evento a Milano, una nota figura pubblica è stata vista in compagnia di un uomo sconosciuto, condividendo baci e atteggiamenti affettuosi.

Leggi anche: Chi è l’uomo misterioso che Belen ha confermato di star frequentando?

Temi più discussi: Belen Rodriguez non è più single? Baci con un uomo misterioso a Milano; Doccia fredda per Belén Rodriguez: esclusa dall'Isola dei Famosi. Il retroscena: Reazione devastante; Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizie; Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: dimessa dopo un giorno in ospedale.

Belen Rodriguez è la donna più odiata d'italia. Mentre sui social si empatizza con qualunque vrenzola di Temptation Island che viene cervata perché 'bisogna essere empatici', verso la showgirl argentina non esiste la minima solidarietà. x.com

Rumor: Isola dei Famosi 2026, Belen Rodriguez sempre più vicina alla conduzione reddit

Cosa è successo a Belen Rodriguez, dimessa dall'ospedale dopo l'allarme del vicino per le urla dalla casaBelen Rodriguez sarebbe finita in ospedale a Milano in codice giallo: a lanciare l'allarme sarebbe stato un vicino che avrebbe udito grida di aiuto. virgilio.it

Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizieNella mattina del 25 maggio, un inquilino di palazzo nel quartiere di Brera, a Milano, aveva allertato i soccorsi dopo aver udito le grida di una donna in un appartamento dello stabile. Si trattava de ... tg24.sky.it