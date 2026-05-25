Belen ha confermato di stare frequentando un uomo ancora non identificato. La coppia è stata vista insieme durante una festa a Milano, in un locale frequentato per l'occasione. Il settimanale Chi aveva già riferito di effusioni tra i due in quella serata. Non ci sono dettagli sul volto o sull’identità dell’uomo, né su altre uscite pubbliche recenti.

Della nuova frequentazione di Belen con un uomo “non identificato” aveva già parlato il settimanale Chi, riportando di tenere effusioni in un locale di Milano durante la festa di Samurai Jay a Milano. Secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la showgirl è arrivata all’evento accompagnata da un uomo dall’identità totalmente sconosciuta. Dopo i primi momenti passati a distanza, i due si sono isolati in una zona riservata della terrazza per una fitta chiacchierata, culminata in baci appassionati. Secondo la ricostruzione della rivista, i due non si sarebbero affatto nascosti: “Non si è trattato di un episodio isolato. Durante la serata sono stati visti in atteggiamenti intimi più e più volte, senza il timore di essere notati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’uomo misterioso che Belen ha confermato di star frequentando?

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Who is worlds most mysterious artist, Banksy

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