Belen Rodriguez non è più single | baci e atteggiamenti intimi con un uomo misterioso

Da gossipnews.tv 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento a Milano, una nota figura pubblica è stata vista in compagnia di un uomo sconosciuto, condividendo baci e atteggiamenti affettuosi. L'incontro è avvenuto davanti agli occhi di numerosi presenti e le immagini sono finite sui social. La donna, conosciuta per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, non ha nascosto la sua vicinanza all'uomo, suscitando interesse tra i presenti e i media. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alla natura della relazione o all'identità dei coinvolti.

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Belen Rodriguez torna al centro del gossip: avvistata in atteggiamenti intimi con un uomo sconosciuto durante un party milanese. I testimoni raccontano tutto al settimanale Chi. Belen Rodriguez non è più single — o almeno è quello che sembra, stando a quanto riportato dal settimanale Chi. La showgirl argentina è stata pizzicata in piena Milano mentre si scambiava baci e coccole con un uomo misterioso durante un evento privato. Una notizia che ha già scatenato il web e che rilancia prepotentemente la vita sentimentale di una delle donne più seguite d’Italia. Belen Rodriguez avvistata con un uomo misterioso a Milano. Tutto è successo durante il release party del rapper Samurai Jay, tenutosi alla Terrazza Aperol nel cuore di Milano. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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