Belen Rodriguez in ospedale parla Bassetti | Basta tirare in ballo i vaccini

Belén Rodriguez è stata ricoverata in ospedale al Policlinico di Milano, attirando l’attenzione dei media. A commentare la vicenda, il professor Bassetti ha invitato a non tirare in ballo i vaccini. La notizia del ricovero ha generato discussioni online, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause del ricovero stesso. La cantante e showgirl si trova attualmente sotto osservazione, mentre le sue condizioni di salute non sono state rese pubbliche.

(Adnkronos) – Belén Rodríguez torna al centro dell’attenzione mediatica dopo il ricovero al Policlinico di Milano e le nuove polemiche legate alle sue condizioni di salute. Nelle ultime ore anche Matteo Bassetti è intervenuto pubblicamente, invitando a “non tirare in ballo i vaccini a sproposito” e augurando una pronta guarigione alla conduttrice. Secondo quanto riportato, tutto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Hantavirus, parla Bassetti: I sintomi e come proteggersi ma no allarmismi - 1Mattina News 11/05/26

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