La showgirl argentina ha avuto un malore a casa e si è barricata nel bagno del suo appartamento a Milano. Dopo aver chiesto aiuto, le strade vicine sono state chiuse per tre ore. È stata portata in ospedale per ulteriori controlli. La situazione si è verificata questa mattina. La showgirl è stata trasportata in ambulanza e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Mattinata turbolenta per la showgirl argentina che si è barricata nel bagno del suo appartamento a Milano per poi chiedere soccorso, strada chiusa per tre ore e ricovero in ospedale. Malore per Belén Rodríguez. Nella mattinata di ieri, 25 maggio, la showgirl sarebbe stata soccorsa all'interno della sua abitazione in zona Brera, a Milano, dopo che i vicini di casa hanno sentito le sue urla. Le grida di Belen e l'arrivo dei soccorsi Tutto sarebbe cominciato verso le 7 del mattino di ieri, quando i vicini di casa hanno udito distintamente urla e richieste d'aiuto provenire dall'appartamento della modella e conduttrice argentina. "Aiuto, aiutatemi", queste le urla che provenivano dalla finestra del suo bagno e hanno spinto i condomini a richiedere l'intervento del 112. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belén Rodríguez: malore in casa e corsa in ospedale per la showgirl

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