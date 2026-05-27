Nelle ultime ore si sono diffuse nuove informazioni sul ricovero di Belen Rodriguez, colpita da un malore il 25 maggio. La showgirl avrebbe chiamato un vicino di casa con le sue urla per chiedere aiuto. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo aver ricevuto la chiamata dei vicini. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del malore o sulle condizioni di salute attuali di Rodriguez.

Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore il malore che ha colpito Belen Rodriguez. Secondo le ricostruzioni, infatti, la showgirl avrebbe accusato un malore nella mattinata del 25 maggio, allertando un vicino di casa con le sue grida con cui chiedeva aiuto. Sarebbe stato proprio il vicino di casa, preoccupato, a chiamare il 112, con i soccorritori che si sono precipitati sul posto. In un primo momento, rendendosi conto che Belen Rodriguez era chiusa in casa, ai Vigili del Fuoco è stato chiesto di buttare giù la porta. Quando sono riusciti a farsi strada nell’appartamento, i soccorsi hanno poi portato la showgirl in codice giallo all’ospedale, dopo aver notato uno stato alterato della Rodriguez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Belen, nuovi dettagli sul ricovero. La prima chiamata dei carabinieri? Stefano De Martino

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Belen Rodriguez In Ospedale: La Prima Chiamata Dei Carabinieri È Stata A Stefano De Martino

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