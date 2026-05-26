Lunedì mattina, Belén Rodriguez è stata soccorsa nella sua abitazione dopo aver urlato, attirando l’attenzione dei vicini. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti. Contestualmente, sono in corso indagini su due incidenti verificatisi nelle ultime settimane. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per chiarire quanto accaduto. La situazione rimane sotto monitoraggio, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili.

Momenti di forte apprensione lunedì mattina nel cuore di Milano per le condizioni di Belén Rodriguez. La nota showgirl argentina di 41 anni è stata soccorsa dalle forze dell'ordine e dal personale del 118 all'interno del suo appartamento in zona Brera, al culmine di una mattinata convulsa che ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Temi più discussi: Belén Rodriguez soccorsa in casa dopo urla che hanno allarmato i vicini: portata in ospedale. Si indaga anche su due incidenti; Le urla di Bélen scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica; Isola dei Famosi, Belen Rodriguez reagisce malissimo alla decisione di Mediaset: lacrime, incidente d’auto e una denuncia; Belén Rodriguez esclusa dalla conduzione all’Isola dei Famosi?.

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