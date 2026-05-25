Belén Rodríguez non condurrà più l’isola dei famosi? Il retroscena spunta un nuovo nome
Belén Rodríguez non condurrà più L’Isola dei Famosi. Dopo mesi di conferme e promozioni, il suo nome non sarà più associato alla conduzione del reality. La decisione è stata comunicata ufficialmente e al suo posto si valuta un altro volto. La presenza di Rodríguez era stata annunciata più volte, ma ora si lavora a un nuovo progetto senza di lei.
Per mesi il suo nome è rimasto lì, sospeso come un titolo già stampato sui promo televisivi: Belén Rodríguez nuova padrona de L’Isola dei Famosi. Sembrava il ritorno perfetto. Quasi cinematografico. La showgirl argentina che anni fa aveva trasformato un reality in una rampa di lancio definitiva verso la celebrità italiana sarebbe tornata nello stesso programma, ma questa volta dall’altra parte: non più concorrente, bensì comandante della nave. Stando a quanto riporta Giuseppe Candela nel settimanale Chi, potrebbe essere proprio Selvaggia Lucarelli a condurre la prossima edizione de l’isola dei Famosi anziché Belen Rodriguez: “A differenza di quanto circolato, non sarà Belen Rodriguez la conduttrice della nuova edizione. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Belen conduce LIsola dei famosi, ma ci sono due novità, una bella e una brutta
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