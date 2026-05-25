Belén Rodríguez non condurrà più l’isola dei famosi? Il retroscena spunta un nuovo nome

Notizia in breve

Belén Rodríguez non condurrà più L’Isola dei Famosi. Dopo mesi di conferme e promozioni, il suo nome non sarà più associato alla conduzione del reality. La decisione è stata comunicata ufficialmente e al suo posto si valuta un altro volto. La presenza di Rodríguez era stata annunciata più volte, ma ora si lavora a un nuovo progetto senza di lei.