Come sta Belen Rodriguez i soccorsi a casa e l' arrivo in ospedale | È stata dimessa

Dopo aver trascorso alcune ore in ospedale a causa di un malore, la showgirl è stata dimessa e ha fatto ritorno a casa in buone condizioni. Era stata ricoverata nella mattinata di lunedì 25 maggio nel quartiere Brera. I soccorsi sono stati chiamati subito dopo il malore. Attualmente, non ci sono comunicazioni ufficiali sul tipo di problema di salute o sulle eventuali cure ricevute.

Belen Rodriguez è stata dimessa dal Policlinico di Milano ed è tornata a casa in buone condizioni. La showgirl e conduttrice televisiva era stata ricoverata nella mattinata di lunedì 25 maggio a seguito di un malore che l'ha sorpresa all'interno della sua abitazione, nel quartiere Brera.I. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Festival 2026, Belén Rodríguez torna a Sanremo per la serata delle cover

Notizie e thread social correlati

Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale: come sta dopo il maloreBelen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale dopo aver accusato un malore nella mattinata di ieri.

Belén Rodriguez dimessa dall’ospedale dopo il malore in casa: “È in buone condizioni”Belén Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale Policlinico di Milano dopo aver avuto un malore in casa.

Temi più discussi: Belén soccorsa e portata in ospedale: Aiuto, aiutatemi. Le forti grida, la corsa dei vigili del fuoco: cos'è accaduto; Belén Rodriguez soccorsa dopo l'allarme dei vicini: finisce in ospedale. Si indaga su due incidenti; Belén Rodriguez esclusa dalla conduzione all’Isola dei Famosi?; Belen Rodriguez, malore in casa a Milano: Aiuto, aiutatemi. I vicini chiamano il 112, la showgirl portata in ospedale.

#BelenRodriguez dimessa dall'ospedale dopo il crollo e il ricovero: cosa è successo e come sta ora #Belen x.com

Rumor: Isola dei Famosi 2026, Belen Rodriguez sempre più vicina alla conduzione reddit

Belén Rodríguez dimessa dall’ospedale dopo il ricovero: il sospiro di sollievo di Cecilia. Come staLa showgirl argentina ha lasciato il Policlinico di Milano, dove era stata ricoverata in seguito a un malore lo scorso lunedì: il messaggio della sorella ... libero.it

Belen Rodriguez, malore a Milano: cosa è successo e come sta ora la showgirlEra poco dopo le sette di lunedì mattina quando le urla di Belen Rodriguez hanno svegliato il palazzo in zona Brera. Grida disperate dal cortile interno, ... ilsipontino.net