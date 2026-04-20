Negli ultimi anni, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati spesso al centro dell’attenzione per la loro relazione. La coppia ha vissuto momenti di grande visibilità mediatica, fino alla rottura causata da vicende di tradimento. Recentemente si è parlato di un possibile riavvicinamento, con alcune occasioni pubbliche che li hanno visti protagonisti insieme. La loro storia ha sempre suscitato l’interesse del pubblico e dei media.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono state tra le coppie più chiacchierate degli ultimi anni. La storia d'amore tra il conduttore e l'argentina aveva fatto sognare gli italiani fino al loro addio a causa di alcuni tradimenti da parte di lui. In queste ore stanno facendo molto parlare le dichiarazioni fatte dalla donna durante Stanno tutti invitati, lo show condotto da Pio e Amedeo su Canale 5. In questo frangente, Belen Rodriguez è tornata a parlare di Stefano De Martino e sulla possibilità di affiancarlo come co-conduttrice del prossimo festival di Sanremo 2026. La conduttrice argentina ha dichiarato in merito a tali voci: "Sanremo? Se mi chiama ci vado".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme? Ecco in quale occasione

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