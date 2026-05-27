Belen Rodriguez dimessa dopo il crollo emotivo | il commovente messaggio di Alba Parietti e Vladimir Luxuria

Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale dopo un crollo emotivo. Alba Parietti e Vladimir Luxuria hanno pubblicato messaggi di supporto sui social. La showgirl aveva accusato problemi di salute mentale e aveva ricevuto cure mediche. La notizia si è diffusa dopo che era stata portata in ospedale in condizioni di disagio. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi specifici del ricovero o sulle sue condizioni attuali.

"La gente pensa spesso che il successo, i soldi, la bellezza o la popolarità bastino per essere felici. E invece non è così. Anzi, a volte è proprio il contrario. Perché quando vivi sempre sotto lo sguardo degli altri, quando tutti ti desiderano, ti cercano, ti adulano, finisci quasi per non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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