Belen Rodriguez dimessa dopo il crollo emotivo | il commovente messaggio di Alba Parietti e Vladimir Luxuria

Da torinotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale dopo un crollo emotivo. Alba Parietti e Vladimir Luxuria hanno pubblicato messaggi di supporto sui social. La showgirl aveva accusato problemi di salute mentale e aveva ricevuto cure mediche. La notizia si è diffusa dopo che era stata portata in ospedale in condizioni di disagio. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi specifici del ricovero o sulle sue condizioni attuali.

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