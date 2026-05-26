Belén Rodriguez dimessa dall’ospedale dopo il malore in casa | È in buone condizioni

Belén Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale Policlinico di Milano dopo aver avuto un malore in casa. La conduttrice si trova ora in buona condizione, secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa della struttura sanitaria. La notizia è stata confermata dalla struttura stessa, senza ulteriori dettagli sul motivo del ricovero. La cantante aveva avuto un episodio che ha richiesto un ricovero ospedaliero, ma ora è fuori dall’ospedale.

Belén Rodriguez ha lasciato il Policlinico di Milano. Fanpage.it apprende dall'ufficio stampa della struttura sanitaria che la conduttrice è stata ufficialmente dimessa: “La paziente è in buone condizioni”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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