Belén Rodríguez dimessa dal Policlinico | torna a casa dopo l’allarme

Belén Rodríguez è stata dimessa dal Policlinico e è tornata a casa dopo l'intervento di soccorso a Brera. Durante l'emergenza, i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento senza dettagli sulla persona che ha aperto la porta ai soccorritori. Non sono stati resi noti ulteriori passaggi dell’intervento o altre persone coinvolte. La situazione si è conclusa con il trasferimento in ospedale e il ritorno a domicilio.

? Domande chiave Chi ha aperto la porta ai soccorritori durante l'intervento a Brera? Come hanno gestito i vigili del fuoco l'accesso all'appartamento? Perché le autorità stanno indagando su un SUV nella zona? Quali sono le reali condizioni di salute dopo l'allarme??? In Breve Intervento dei soccorsi a Brera durato circa quaranta minuti dopo l'allarme del vicino. Presenza in clinica di Stefano De Martino e Cecilia Rodríguez per assistere la donna. Polizia Locale indaga s . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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BELEN RODRIGUEZ, I MEDICI ROMPONO IL SILENZIO: ORA È IN BUONE CONDIZIONI

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