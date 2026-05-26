Belen dimessa dal Policlinico di Milano sta meglio dopo l’emergenza

Da webmagazine24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Belen Rodriguez è stata dimessa dal Policlinico di Milano e sta meglio dopo l'emergenza. La cantante e showgirl aveva avuto un problema di salute che ha richiesto il ricovero. La dimissione è avvenuta nel pomeriggio, e non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato complicazioni o trattamenti in corso. La sua famiglia e i collaboratori hanno confermato il suo stato di salute stabile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Sta meglio Belen Rodriguez e, a quanto si apprende, è stata dimessa verso l'ora di pranzo di oggi dal Policlinico di Milano, dove era stata portata nella tarda mattinata di ieri per accertamenti, a seguito dell'allarme lanciato da uno dei vicini, preoccupato per le grida provenienti dalle finestre del suo appartamento in zona. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Belen dimessa dall'ospedale, come sta la showgirl: «È in buone condizioni»

Video Belen dimessa dall'ospedale, come sta la showgirl: «È in buone condizioni»

Notizie e thread social correlati

Belen dimessa dal Policlinico: come sta dopo la crisi e il ricoveroBelen Rodriguez è stata dimessa dal Policlinico di Milano dopo essere stata ricoverata ieri mattina a causa di una crisi.

Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale: come sta dopo il maloreBelen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale dopo aver accusato un malore nella mattinata di ieri.

Argomenti più discussi: Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica; Meghan Markle in Svizzera, il discorso commovente sul bullismo online: Quanti altri ragazzini dovranno morire?.

policlinico di milano belen dimessa dal policlinicoBelen dimessa dal Policlinico di Milano, sta meglio(Adnkronos) – Sta meglio Belen Rodriguez e, a quanto si apprende, è stata dimessa verso l’ora di pranzo di oggi dal Policlinico di Milano, dove era stata portata nella tarda mattinata di ieri per acce ... pianetagenoa1893.net

policlinico di milano belen dimessa dal policlinicoCome sta Belen Rodriguez, i soccorsi a casa e l'arrivo in ospedale: È stata dimessaLa showgirl è stata dimessa dal Policlinico dove era stata ricoverata a seguito di un malore in casa. I soccorsi e il ricovero ... milanotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web