Belen dimessa dal Policlinico di Milano sta meglio dopo l’emergenza

Belen Rodriguez è stata dimessa dal Policlinico di Milano e sta meglio dopo l'emergenza. La cantante e showgirl aveva avuto un problema di salute che ha richiesto il ricovero. La dimissione è avvenuta nel pomeriggio, e non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato complicazioni o trattamenti in corso. La sua famiglia e i collaboratori hanno confermato il suo stato di salute stabile.

(Adnkronos) – Sta meglio Belen Rodriguez e, a quanto si apprende, è stata dimessa verso l'ora di pranzo di oggi dal Policlinico di Milano, dove era stata portata nella tarda mattinata di ieri per accertamenti, a seguito dell'allarme lanciato da uno dei vicini, preoccupato per le grida provenienti dalle finestre del suo appartamento in zona. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Belen dimessa dall'ospedale, come sta la showgirl: «È in buone condizioni»

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