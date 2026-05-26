Belen dimessa dal Policlinico | come sta dopo la crisi e il ricovero

Da cinemaserietv.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Belen Rodriguez è stata dimessa dal Policlinico di Milano dopo essere stata ricoverata ieri mattina a causa di una crisi. Attualmente, si trova in buone condizioni di salute.

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Dopo la crisi di ieri mattina e il conseguente ricovero, Belen Rodriguez è stata dimessa dal Policlinico di Milano ed è in buone condizioni di salute. Lo riporta Fanpage, che cita direttamente l’ufficio stampa della struttura ospedaliera. I fatti risalgono alla mattina di ieri, intorno alle 7, quando le forze dell’ordine sono intervenute dopo una segnalazione dei vicini di casa della showgirl argentina, che avevano sentito rumori e grida di aiuto provenire dal suo appartamento. I vigili del fuoco hanno fatto ingresso nell’abitazione, dove Belen si trovava da sola. La showgirl era in forte stato confusionale e si era chiusa in bagno. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco a Fanpage, è stata smentita la presenza di una “mediazione” tra loro e la Rodriguez, così come l’ipotesi di gesti estremi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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