Nella mattina di lunedì 25 maggio, in zona Brera a Milano, un'ambulanza è intervenuta presso l’abitazione di una donna nota nel mondo dello spettacolo. Sul posto sono arrivati anche agenti di polizia e vigili del fuoco. La donna ha chiamato i soccorsi dopo aver urlato e aver trascorso circa tre ore in attesa di assistenza. È stata poi trasportata in ospedale per controlli medici.

Allarme all’alba in zona Brera: intervento di 118, polizia e vigili del fuoco. Momenti di forte apprensione per Belén Rodriguez nella mattinata di lunedì 25 maggio a Milano. Secondo quanto riportato da Quotidiano Nazionale e successivamente ripreso da altre testate nazionali, la conduttrice sarebbe stata soccorsa all’interno della propria abitazione in zona Brera al termine di un intervento che avrebbe richiesto la presenza di personale sanitario del 118, polizia e vigili del fuoco. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte della diretta interessata o del suo entourage sulle cause del malessere e sulle condizioni successive al trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Belén Rodriguez soccorsa in casa a Milano: le urla, le tre ore di attesa e il ricovero in ospedale. Cosa sappiamo

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BELEN RODRIGUEZ, MALORE IN CASA: «AIUTO, AIUTATEMI». I VICINI CHIAMANO 112, LA SHOWGIRL IN OSPEDALE

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