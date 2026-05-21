L' ex di Stefano De Martino all' Isola dei Famosi condotto da Belen | la reazione non buona del conduttore

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima dell'inizio ufficiale dell'Isola dei Famosi, si sono già fatte notare alcune tensioni tra i partecipanti. In particolare, una ex di Stefano De Martino ha preso parte al programma condotto dalla collega, suscitando reazioni non positive da parte del conduttore. La presenza di questa persona ha attirato l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, creando aspettative e discussioni sui possibili sviluppi del reality. La situazione alimenta le conversazioni sui social e tra gli spettatori più appassionati.

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L'Isola dei Famosi non è ancora iniziata che già trasmette l'aria frizzantina propria di dinamiche estranee al format, ma molto appetibili per il pubblico interessato al gossip. Tante sono le novità della nuova imminente edizione, a partire dal nome di Belen Rodriguez, gettonatissima per la. 🔗 Leggi su Today.it

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