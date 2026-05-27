Belen in crisi Barbara Bouchet | Lasci l' Italia vada lontano dalle male lingue

Notizia in breve

In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di sostegno per la conduttrice, con alcune figure pubbliche che le consigliano di allontanarsi dall’Italia. Barbara Bouchet ha suggerito di lasciare il paese per evitare le cattive lingue, mentre Vladimir Luxuria ha condiviso su Instagram una foto della donna, accompagnata da parole intense e personali, facendo riferimento anche a un passato condiviso.