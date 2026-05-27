Belen in crisi Barbara Bouchet | Lasci l' Italia vada lontano dalle male lingue

Da today.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di sostegno per la conduttrice, con alcune figure pubbliche che le consigliano di allontanarsi dall’Italia. Barbara Bouchet ha suggerito di lasciare il paese per evitare le cattive lingue, mentre Vladimir Luxuria ha condiviso su Instagram una foto della donna, accompagnata da parole intense e personali, facendo riferimento anche a un passato condiviso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In queste ore si stanno rincorrendo i messaggi di vicinanza e supporto per Belén Rodríguez. Anche Vladimir Luxuria ha condiviso su Instagram una foto della conduttrice accompagnata da parole molto intense e personali nelle quali fa riferimento anche al periodo in cui hanno vissuto insieme durante. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Barbara Bouchet giudice speciale da Alessandro Borghese Celebrity ChefDomani sera, una nuova puntata di Alessandro Borghese Celebrity Chef andrà in onda alle 20.

Barbara Bouchet rinasce al cinema: “Nessuno credeva in me, ma ho aspettato”Barbara Bouchet torna protagonista sul grande schermo con il film Finale: Allegro, che le ha portato il riconoscimento come miglior attrice al Bif&st...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web