Belen in crisi Barbara Bouchet | Lasci l' Italia vada lontano dalle male lingue
In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di sostegno per la conduttrice, con alcune figure pubbliche che le consigliano di allontanarsi dall’Italia. Barbara Bouchet ha suggerito di lasciare il paese per evitare le cattive lingue, mentre Vladimir Luxuria ha condiviso su Instagram una foto della donna, accompagnata da parole intense e personali, facendo riferimento anche a un passato condiviso.
In queste ore si stanno rincorrendo i messaggi di vicinanza e supporto per Belén Rodríguez. Anche Vladimir Luxuria ha condiviso su Instagram una foto della conduttrice accompagnata da parole molto intense e personali nelle quali fa riferimento anche al periodo in cui hanno vissuto insieme durante. 🔗 Leggi su Today.it
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