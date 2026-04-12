Barbara Bouchet torna protagonista sul grande schermo con il film Finale: Allegro, che le ha portato il riconoscimento come miglior attrice al Bif&st di Bari. L’attrice ha dichiarato di aver aspettato a lungo questa opportunità, sottolineando che in passato nessuno credeva nel suo ritorno. La sua partecipazione al film segna una nuova fase della carriera, dopo anni di attesa e di progetti meno prominenti.

A volte il successo arriva quando meno te lo aspetti. È quello che sta vivendo Barbara Bouchet, protagonista di una nuova fase della sua carriera grazie al film Finale: Allegro, che le è valso il premio come miglior attrice al Bif&st di Bari. Ospite di Francesca Fialdini a “Da noi a Ruota Libera”, l’attrice si racconta senza filtri, tra passato, scelte difficili e una rinascita artistica che arriva dopo anni di attesa. Il ritorno di Barbara Bouchet: una carriera tra attesa e rinascita. “Non è mai troppo tardi”, racconta l’attrice, sottolineando come questo riconoscimento sia il frutto di un percorso lungo e non sempre semplice. “Avevo un passato e nessuno credeva in me.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Barbara Bouchet rinasce al cinema: “Nessuno credeva in me, ma ho aspettato”

Leggi anche: Barbara Bouchet: “Lasciai il cinema a 39 anni, l’icona sexy era una gabbia. Cerco l’amore ma non è facile alla mia età”