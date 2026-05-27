Matteo Bassetti ha commentato la situazione di Belén Rodríguez, che si trova in ospedale. Le sue parole sono arrivate mentre sui social si moltiplicavano commenti e discussioni dopo che si era diffusa la notizia del ricovero della showgirl. La vicenda ha suscitato molte reazioni online, creando un clima di grande attenzione e preoccupazione tra gli utenti.

Le parole di Matteo Bassetti arrivano in un momento particolarmente delicato, non solo per le condizioni di Belén Rodríguez, ma anche per il clima che si è rapidamente creato sui social dopo la diffusione della notizia del ricovero. Secondo quanto riportato, tutto è iniziato la mattina del 25 maggio nel quartiere Brera di Milano, quando alcuni vicini hanno sentito delle urla provenire dall’appartamento della showgirl. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e ambulanza. Dopo diverse ore di trattativa, Belén avrebbe aperto la porta ai soccorritori ed è stata trasportata al Policlinico in codice giallo per accertamenti. L’ospedale ha poi confermato il 26 maggio che la showgirl è stata dimessa ed è “in buone condizioni”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Basta con…”. Belen Rodriguez, il commento di Matteo Bassetti dopo il caso

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