Basta con… Belen Rodriguez il commento di Matteo Bassetti dopo il caso
Matteo Bassetti ha commentato la situazione di Belén Rodríguez, che si trova in ospedale. Le sue parole sono arrivate mentre sui social si moltiplicavano commenti e discussioni dopo che si era diffusa la notizia del ricovero della showgirl. La vicenda ha suscitato molte reazioni online, creando un clima di grande attenzione e preoccupazione tra gli utenti.
Le parole di Matteo Bassetti arrivano in un momento particolarmente delicato, non solo per le condizioni di Belén Rodríguez, ma anche per il clima che si è rapidamente creato sui social dopo la diffusione della notizia del ricovero. Secondo quanto riportato, tutto è iniziato la mattina del 25 maggio nel quartiere Brera di Milano, quando alcuni vicini hanno sentito delle urla provenire dall’appartamento della showgirl. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e ambulanza. Dopo diverse ore di trattativa, Belén avrebbe aperto la porta ai soccorritori ed è stata trasportata al Policlinico in codice giallo per accertamenti. L’ospedale ha poi confermato il 26 maggio che la showgirl è stata dimessa ed è “in buone condizioni”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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