Belen dopo l’emergenza lo psichiatra | Depressione? Esiste anche quella da successo

Dopo l’emergenza, uno psichiatra ha affermato che anche chi ha successo può soffrire di depressione. La dichiarazione arriva dopo le recenti vicende che hanno coinvolto una nota showgirl, ma il professionista ha sottolineato che ansia, depressione e crisi di panico colpiscono molte persone, indipendentemente dalla loro posizione sociale o dal successo raggiunto. Non sono stati forniti dettagli sui casi specifici.

(Adnkronos) – Non solo Belen Rodriguez. L'ansia, la depressione e le crisi di panico sono disturbi molto diffusi e 'democratici' che non risparmiano persone di successo che appaiono realizzate, come nel caso della showgirl che ha più volte parlato dei suoi problemi di attacchi di panico e depressione, ricoverata lunedì e poi dimessa dopo una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Totocalcio (r)esiste ancora dopo 80 anni. Con quella vecchia schedina anche lo Stato ha fatto 13Il 5 maggio 1946 in Italia si giocò per la prima volta il concorso di Totocalcio, un gioco che da allora ha resistito per oltre 80 anni.

Elda Alvigini: «Dopo il successo dei Cesaroni sono entrata in depressione perché non sapevo più chi ero. I figli si possono fare anche da soli ma, quando i soldi sono finiti, non potevo più permettermelo»L'attrice nota per il ruolo nelle serie televisive ha recentemente pubblicato un libro in cui parla apertamente delle sue difficoltà personali.

Temi più discussi: Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale dopo l'emergenza, come sta: le news di oggi; Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizie; Belén Rodriguez soccorsa dopo l'allarme dei vicini: finisce in ospedale. Si indaga su due incidenti; Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica.

Belen dopo l'emergenza, lo psichiatra: Depressione? Esiste anche quella da successoNon solo Belen Rodriguez. L'ansia, la depressione e le crisi di panico sono disturbi molto diffusi e 'democratici' che non risparmiano persone di successo che appaiono realizzate, come nel caso della ... adnkronos.com

Belen dimessa dal Policlinico di Milano, sta meglio dopo l'emergenzaEra stata portata ieri in ospedale dopo l'allarme lanciato da uno dei vicini di casa, allarmato dalle sue urla ... adnkronos.com