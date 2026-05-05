il totocalcio resiste ancora dopo 80 anni con quella vecchia schedina anche lo stato ha fatto 13

Il 5 maggio 1946 in Italia si giocò per la prima volta il concorso di Totocalcio, un gioco che da allora ha resistito per oltre 80 anni. Anche in tempi recenti, lo Stato ha incassato circa 13 milioni di euro grazie alle schedine vendute. In quegli anni il paese era impegnato a ricostruire le strutture e a riorganizzare l’economia, mentre il gioco rappresentava un passatempo diffuso tra i cittadini.

Roma, 5 maggio 2026 – Il 5 maggio 1946 l’Italia non era solo un Paese da ricostruire, ma un’economia da rifondare. In quel lunedì di ottant’anni fa, il debutto della schedina Sisal (poi diventata Totocalcio) non rappresentò solo la nascita di un passatempo, ma l’attivazione di un volano finanziario senza precedenti. Ideato dai giornalisti Massimo Della Pergola, Fabio Jegher e Geo Molo, il concorso pronostici è stato per mezzo secolo il principale "fondo sovrano" dello sport italiano, trasformando la passione domenicale in un gettito fiscale costante e massiccio. L’algoritmo della ricostruzione: come funzionava il prelievo. Dal punto di vista puramente economico, il Totocalcio è stato un esempio magistrale di tassazione indiretta accettata con entusiasmo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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