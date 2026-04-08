Affari Tuoi il retroscena di Martina Miliddi su Stefano De Martino | Alle Seychelles

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici e attuale presenza a Affari Tuoi, ha recentemente condiviso alcuni dettagli sul suo rapporto con Stefano De Martino. In una intervista, ha parlato di un viaggio alle Seychelles, senza fornire ulteriori specifiche. La Miliddi ha commentato anche alcuni aspetti della loro collaborazione televisiva, senza approfondire altre dinamiche o motivazioni.

Martina Miliddi torna a parlare di Stefano De Martino. L'ex ballerina di Amici, oggi presenza fissa di Affari Tuoi, racconta il suo rapporto con il conduttore di Rai 1. "Lui è una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice", dice la 25enne in un'intervista su Oggi. "Stefano - ricorda - è stato giudice nel serale di Amici ai tempi in cui ero concorrente. È una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice. Mi ha dimostrato fiducia. Ricordo che ero alle Seychelles quando mi ha convocato per Affari Tuoi. Non ci ho pensato un secondo. Ho preso il primo volo e sono tornata. Ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata a lavorare con lui". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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