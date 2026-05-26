Gamurrini e la dote da 950 preferenze Risultato straordinario ma ora dritti verso la meta

Dal 1994, nessuno ha mai ottenuto un risultato personale di preferenze più alto di quello raggiunto da Gamurrini, con 950 voti. La sua performance rappresenta il record cittadino in occasione di elezioni comunali ad Arezzo. Nonostante il risultato straordinario, Gamurrini ha dichiarato di essere ancora lontano dalla meta.

Dal 1994, anno in cui è entrata in vigore ad Arezzo l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, il suo è il risultato personale - in termini di preferenze ottenute - più alto della storia cittadina. Una dote di tutto rispetto quella portata da Gianfrancesco Gamurrini a Marcello. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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