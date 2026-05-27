Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 27 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che quello che è successo tra Finn e Hope durante i festeggiamenti a casa di Eric non rimarrà tra loro come lei gli aveva chiesto. Durante il loro confronto si era scusata e lo aveva pregato di non raccontarlo né a Steffy né a nessun altro ma lui le aveva detto che non voleva avere segreti con la moglie. Proprio come aveva già detto alla Logan Finn confesserà alla moglie che Hope lo ha baciato e lei, com'era prevedibile, non reagirà affatto bene. Incredula e sconvolta la Forrester si arrabbierà moltissimo, in passato si sono già contese un uomo e non vuole assolutamente che la storia si ripeta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 27 maggio 2026: Finn confessa che Hope lo ha baciato, Steffy furiosa

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Beautiful 18-24 maggio 2026: Finn scopre un indizio decisivo su Steffy

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