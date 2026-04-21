La Festa della Toscana è Beat for Peace

Domenica 19 aprile 2026 si è svolto a Montespertoli il DJ Contest intitolato “Beat for Peace” in piazza del Popolo. L’evento ha visto protagonisti giovani DJ che si sono esibiti davanti al pubblico presente. La manifestazione si inserisce nella celebrazione della Festa della Toscana, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo momenti di musica e aggregazione.

Montespertoli, “Beat for Peace”: i giovani DJ protagonisti in piazza del Popolo Si è svolto ieri, domenica 19 aprile 2026, in piazza del Popolo a Montespertoli, il DJ Contest “Beat for Peace”. L’iniziativa, dedicata ai temi della pace, dei diritti umani e della parità di genere, ha visto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Concerto per la Festa della ToscanaDomenica 8 febbraioore 16,15Chiesa dell'Annunciazione alla Castellina Via Mario Pagano, 5 - PratoPer celebrare la Festa della Toscana, domenica 8... Leggi anche: Dario Fo, il Teatro e la Pace Voce per la Festa della Toscana Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sport e pace, la Toscana si lascia ispirare all’esempio di Gino Bartali; La festa del Made in Italy al Borro Tuscan Bistro di Firenze; Us Acli Toscana: il convegno sullo sport come veicolo di pace, l’esempio di Gino Bartali; Beat for Peace, a Montespertoli un DJ contest per la Festa della Toscana: musica giovane e diritti in piazza del Popolo. Festa della Toscana 2025: il centro storico accoglie la XIII parata dei Gruppi storici della provinciaArezzo, 21 novembre 2025 – Festa della Toscana 2025: il centro storico accoglie la xiii parata dei gruppi storici della provincia. In occasione della Festa della Toscana 2025, il centro storico di ... lanazione.it A Pisa Festa della ToscanaAnche a Pisa si celebra la Festa della Toscana. Si terrà domani alla Leopolda, a partire dalle 9.30, un consiglio comunale straordinario dedicato alla manifestazione promossa ormai da 25 anni dalla ... lanazione.it 25 aprile Festa della Liberazione dal nazifascismo #Firenze #florence #toscana #italia facebook