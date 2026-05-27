Il Viareggio Beach Soccer ha annunciato l’acquisto del portoghese Bruno Pola Albuquerque, considerato uno dei migliori giovani talenti al mondo nel calcio su spiaggia. L’accordo riguarda la stagione 2026 e rappresenta un investimento importante per il club, che punta a rafforzare la squadra con un giocatore di alto livello. Pola Albuquerque si unisce così ad altri rinforzi di rilievo, confermando le ambizioni del club bianconero nel campionato di beach soccer.

Il Viareggio Beach Soccer si è assicurata il miglior giovane talento al mondo, acquistando per l’imminente stagione 2026 del calcio su spiaggia il portoghese Bruno Pola Albuquerque: un altro innesto di assoluto spessore che ribadisce le forti ambizioni del club bianconero. Classe 2005, l’esterno e all’occorrenza pivot la scorsa settimana ha ricevuto il premio “ Rising Star ” che viene assegnato ai potenziali fuoriclasse del beach soccer: un riconoscimento vinto in passato anche da un altro volto nuovo della Vbs come Josep Jr e poi dall’ex bianconero Luca Bertacca. Pola si è reso protagonista di una vertiginosa ascesa nel panorama internazionale del beach soccer. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Beach soccer. Il Viareggio piazza un altro colpo di mercato: preso l’astro nascente portoghese Pola

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