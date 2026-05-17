Beach soccer Il Viareggio scopre le sue avversarie europee

Il Viareggio ha annunciato le squadre che affronterà nella prossima Euro Winners Cup 2026, considerata la massima competizione europea per il beach soccer. La manifestazione si svolgerà in diverse città e coinvolgerà club provenienti da vari paesi europei. La squadra toscana si prepara a confrontarsi con avversarie di diversi livelli e origini, in un torneo che si preannuncia ricco di sfide e incontri competitivi. La competizione si svolgerà nel corso della prossima stagione estiva.

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Scopre anche le avversarie che si troverà di fronte nella Euro Winners Cup 2026 (“la Champions League del beach soccer“. per capirsi meglio) il Viareggio, impegnato nella massima competizione continentale per club anche quest’anno, a Nazaré in Portogallo dal 7 al 14 giugno. I bianconeri di mister Francesco Corosiniti, inseriti nel girone B, affronteranno gli israeliani del Falfala Kfar Qassem, i tedeschi del Bavaria Beach Bazis ed i maltesi dello Sliema. Per quanto invece riguarda il campionato italiano di Serie A il calendario per la Vbs è il seguente: prima tappa della Poule Scudetto già fra due weekend a Castelsardo (in provincia di Sassari) sabato 30 maggio alle 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beach soccer. Il Viareggio scopre le sue avversarie europee ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viareggio Beach Soccer: torna il fuoriclasse Marinai per la gloriaIl Viareggio Beach Soccer ha ufficializzato il ritorno di Stefano Marinai, un atleta classe 1993 che torna a indossare la maglia bianconera dopo un... Lenergy Pisa Beach Soccer, sette candidati ai Beach Soccer Stars 2025Il Lenergy Pisa BS accoglie con soddisfazione l’inserimento di sette nerazzurri nelle shortlist dei Beach Soccer Stars 2025, prestigiosi... Svelato il calendario della Poule Promozione che prenderà il via il prossimo 26 giugno con Gladiators Viareggio vs Sakro Crotone #Sport #BeachSoccer x.com Beach soccer. Il Viareggio scopre le sue avversarie europeeScopre anche le avversarie che si troverà di fronte nella Euro Winners Cup 2026 (la Champions League del beach ... sport.quotidiano.net Beach soccer: azzurri a Viareggio. Domani inizia il ritiro per l’EuropeoLa Nazionale italiana di beach soccer da domani inizia il ritiro a Viareggio per preparare al meglio la Superfinal degli Europei di calcio su spiaggia che si terrà proprio al Viareggio (dal 9 al 14 ... lanazione.it