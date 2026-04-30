10 minuti sdraiati | il segreto per migliorare equilibrio e agilità

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio pubblicato su PLOS One dal Giappone ha dimostrato che dedicare dieci minuti al giorno a esercizi eseguiti sdraiati può migliorare l’equilibrio e l’agilità. I ricercatori hanno analizzato un gruppo di partecipanti che si sono impegnati in questa routine quotidiana, riscontrando miglioramenti significativi nelle loro capacità motorie. I risultati suggeriscono che anche esercizi semplici e brevi possono avere effetti positivi sulla mobilità.

? Cosa sapere Studio giapponese su PLOS One: 10 minuti di esercizi supini migliorano equilibrio e agilità.. La pratica quotidiana per due settimane ottimizza il controllo motorio nei giovani adulti sani.. Dopo appena due settimane di pratica quotidiana, un programma di soli 10 minuti svolto interamente in posizione sdraiata può trasformare l’equilibrio e la flessibilità dei giovani adulti sani, secondo i dati di uno studio clinico pubblicato su PLOS One da ricercatori giapponesi. La ricerca ha coinvolto un gruppo di soggetti giovani e in salute, i quali hanno seguito una sequenza di movimenti specifici mantenendo la posizione supina. Questa...🔗 Leggi su Ameve.eu

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